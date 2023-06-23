LGS sınavında 562 öğrenci 500 tam puan aldı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 4 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavı sonuçlarının açıklandığını, 562 öğrencinin, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 Haziran'da uygulanan LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının, 'meb.gov.tr' adresinden erişime açıldığı belirtilerek, "1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 82. Sınava katılan 562 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi. Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz'da açıklanacak" denildi.