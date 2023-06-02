LGS sınavı için hazırlıklar tamam

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, 4 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın hazırlıklarının bu yıl 8'inci sınıfta kayıtlı 1 milyon 246 bin 429 öğrenci dikkate alınarak yapıldığını, deprem bölgesindeki 256 bin dolayındaki öğrenciden 67 bininin 71 ilde sınava girme talebini yerine getirdiklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, 4 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavın hazırlıklarının bu yıl 8'inci sınıfta kayıtlı 1 milyon 246 bin 429 öğrenci dikkate alınarak yapıldığını, deprem bölgesindeki 256 bin dolayındaki öğrenciden 67 bininin 71 ilde sınava girme talebini yerine getirdiklerini bildirdi.

Şensoy, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 4 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin son hazırlıklarını AA muhabirine açıkladı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavın 4 Haziran Pazar günü yapılacağını dile getiren Şensoy, sınav başvurularını önceki yıllarda olduğu gibi merkezi olarak aldıklarını hatırlattı.

Deprem bölgesi dışındaki 71 ilde öğrencilerin kendi okullarında LGS kapsamındaki merkezi sınava gireceğini bildiren Şensoy, "Sınava giriş belgeleri, sınav günü okul idaresi tarafından sıraların üzerine konulacak. Öğrencilerimizin, sınava geçerli kimlik kartıyla gelmelerini istiyoruz." dedi.

Şensoy, LGS merkezi sınavının güvenli şekilde yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, valilikler ve kaymakamlıklar tarafından her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Sınav, sadece ilk dönem konularından oluşacak

Sadri Şensoy, sınav sürecinde, daha önceki yıllarda olduğu gibi her ay örnek sorular yayımladıklarını hatırlatarak, daha önce yayımlanan örnek soruları da kitapçık haline getirerek öncelikle deprem bölgesine, sonra tüm Türkiye'ye tekrar dağıttıklarını söyledi.

Bu yıl öğrencilere ulaştırdıkları yardımcı kaynak sayısının da 190 milyona ulaştığını bildiren Şensoy, tüm bu çalışmalarla öğrencilere büyük kolaylık sağladıklarını vurguladı.

Sınavın içeriği konusunda Şensoy, "Deprem bölgesindeki öğrencilerimizin bir mağduriyet yaşamaması açısından 8'inci sınıfın ikinci dönem konularını sınava dahil etmedik. Yani sadece 8'inci sınıfın birinci dönem konularından sınav olacak." hatırlatmasında bulundu.

İki oturum arasında ihtiyaçlar giderilebilecek

LGS kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumdan oluştuğunu dile getiren Şensoy, şu bilgileri verdi:

"Birinci oturum olan saat 09.30'da başlayacak sözel oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. Saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturum olan sayısal oturumda öğrencilere 80 dakika süre verilecek. İki oturum arasında boş bir zamanları olacak. İki oturum arasında öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaçlarını giderebilecekler."

"Deprem bölgesinde herhangi bir mağduriyet yaşanmayacak"

Sadri Şensoy, deprem bölgesindeki illerde öğrencilere kolaylık sağlayan uygulamaları hayata geçirdiklerini belirtti.

Depremzede öğrencilere istedikleri il ve ilçede sınava girme konusunda tercih yapma kolaylığı tanıdıklarını hatırlatan Şensoy, "Bu kapsamda, deprem bölgesinde 8'inci sınıfta okuyan 256 bin dolayındaki öğrencimizden 67 bini, 71 ilde sınava girme talebiyle başvuru yaptı." dedi.

Deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik hazırlıklara ilişkin bilgi veren Şensoy şöyle devam etti:

"Deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için sınav yeri tercihi başvuru sürecini tüm Türkiye ile aynı anda açtık, 26 Mayıs'a kadar başvurular tamamlandı. Fakat ikamet değişikliği, nakil ya da diğer mücbir sebeplerden dolayı başka illerde sınava girmek isteyen öğrencilerimiz varsa onlara da 30 Mayıs'a kadar süre tanıdık. Bu öğrencilerimiz, il ve ilçe komisyonlarına başvurdular ve sınava giriş yerlerini belirlediler. Daha sonra da eğer çocuklarımız, nakil, il değişikliği veya birtakım sorunlardan dolayı yer değişikliği talebinde bulunurlarsa yine il ilçe komisyonlarına başvurarak herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklar. Bakanlık olarak özellikle bu yıl depremden dolayı çocukların sınava girme noktasında hiçbir sorun yaşamalarını istemiyoruz. Bununla da ilgili gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. İl ve ilçe müdürlerimizi konu hakkında bilgilendirdik. Dolayısıyla öğrencilerimiz sınava giriş noktasında herhangi bir problem yaşamayacaklar."

Depremzede öğrencilerin sınav giriş yerleri merkezi olarak belirlendi

LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin deprem bölgesi için özel çalışma yaptıklarını belirten Şensoy, "Deprem bölgesinde sınavla ilgili il ve ilçe tercihi yapmayan öğrencilerimiz var ise eğer, bu öğrencilerimizin sınava giriş yerleri Bakanlıkça merkezi olarak belirlendi. Bu konuda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için her türlü tedbiri aldık." dedi.

Şensoy, bu süreçte deprem bölgesinde destekleme ve yetiştirme kurslarını oldukça yoğun şekilde uyguladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 3 bin 450 destekleme ve yetiştirme kurs noktası oluşturduk. Buradaki öğrencilerimize sene başında dağıttığımız ders ve yardımcı kitapları, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatı üzerine tekrar bastık ve bu illere gönderdik. Ayrıca buradaki destekleme ve yetiştirme kurslarımızda öğrencilerimize 71 ildeki ölçme ve değerlendirme merkezlerinde görevli, özellikle soru yazma konusunda deneyimli olan öğretmenlerimizi gönderdik. İlk etapta çadırlarda, konteynerlerde bu kurslarımızı verdik. Daha sonra Milli Savunma Bakanlığının sağlamış olduğu yaklaşık 4 bin kişilik NATO Çadır Kenti'nde bu imkanı tanıdık. Yine İskenderun'da, Rauf Bey Gemisi'nde yaklaşık 2 bin 400 öğrencinin faydalandığı destekleme ve yetiştirme kurslarını açtık ve burada katılım oldukça yüksek oldu."

Cevap anahtarı öğleden sonra, kitapçıklar ertesi gün, sonuçlar 26 Haziran'da

Şensoy, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin, sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabileceklerini hatırlattı, LGS merkezi sınavının yapıldığı gün öğleden sonra sınavın cevap anahtarını Bakanlığın internet sitesinde yayımlayacaklarını bildirdi.

Sadri Şensoy, sınava ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yılki LGS merkezi sınavını 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştireceğiz. İki oturumda toplam 465 bin 274 görevlimiz yer alacak. Bu yıl 8'inci sınıfta 1 milyon 246 bin 429 öğrencimiz kayıtlı, bu öğrencilerimizden yaklaşık 256 bini deprem bölgesinde bulunuyor. Deprem bölgesinden 67 bin öğrencimiz, 71 ilde sınava girme talebinde bulundu ve bu talepleri yerine getirdik. Geriye kalan tüm öğrencimizin başvurusunu merkezi olarak yaptık. Sınava girme zorunluluğu yok. Sadece isteyen öğrenci sınava girecek. Milli Eğitim Bakanlığı olarak iki tür yerleştirme yapıyoruz. Bir tanesi sınav sonucuna göre sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme yapıyoruz. Bir de yerel yerleştirme dediğimiz adrese dayalı şekilde çocukları okula yerleştiriyoruz. LGS merkezi sınav sonuçlarını 26 Haziran'da açıklayacağız. Öğrencilere herhangi bir belge gönderilmeyecek. Öğrenciler elektronik ortamda sınav sonuçlarını alacaklar. Ondan sonra yerleştirme sürecimiz başlayacak ve aynı gün LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu yayımlayacağız. Daha sonrasında yerleştirme süreci başlatılacak. Dolayısıyla bütün bu süreç bittiğinde 8'inci sınıftan mezun olan tüm öğrencilerimizi 9'uncu sınıfta bir okula yerleştirmiş olacağız."

Öğretmenlerin kendi okulları dışında sınavda görev alacağını belirten Şensoy, bilgi işlem sisteminde kontrol ve uyarı sistemleri bulunduğundan bu konuda da herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını kaydetti.