LGS Sınavı Heyecanı: Öğrenciler Ter Dökerken Aileler Bekledi

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren 8. sınıf öğrencileri sınavda ter dökerken, aileler sınav binası dışında heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı ve öğrenciler adrese bağlı olarak kayıt oldukları okullara sabah erken saatlerde gitti. Muratpaşa ilçesindeki Mecdude Başkakıncı Ortaokulu'nda sınava girecek öğrenciler kimlik kontrollerinin ardından binaya alındı. Bazı aileler çocuklarının sınavının iyi geçmesi için dua ederken, bazıları ise yakında bulunan parkta sandalyelerinde oturarak bekledi.

LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren 8. sınıf öğrencileri hayallerindeki liseyi kazanabilmek için sınavda ter dökerken, ailelerin sınav binası dışında çocukları için heyecanlı bekleyişi sürdü.

LGS'nin ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Sınavda öğrenciler adrese bağlı olarak kayıt oldukları okullara sabah erken saatlerde gitti. Muratpaşa ilçesindeki Mecdude Başkakıncı Ortaokulu'nda sınava girecek öğrenciler kimlik kontrollerinin ardından binaya alındı. 8. sınıf öğrencileri hayallerindeki liseyi kazanabilmek için sınavda ter dökerken, aileleri ise sınav binasının yakınında çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. Sınav binası önünde bazı aileler çocukların sınavının iyi geçmesi için dua ederken, bazıları ise yakında bulunan parkta sandalyelerinde oturarak heyecanlı bekleyişini sürdürdü.