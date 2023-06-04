LGS'nin ilk oturumu başladı: İstanbul'da öğrenciler sınava son anda yetişti

Türkiye genelinde Ortaokul 8. sınıf öğrencileri Liselere Geçiş Sınavı'nda ter döküyor. Türkiye'de 8. sınıfa toplam 1 milyon 246 bin 429 öğrenci kayıtlı. Deprem bölgesi dışında 71 şehirde öğrenciler kendi okullarında sınava girdi. LGS'nin ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Esenler Oruç Reis Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler ve aileleri sabah erken saatte okula geldiler. Adaylar okula kimlik kontrolleri yapılarak alındı. Öğrencilerin aileleri ise çocuklarını okul bahçesinde bekledi. Sınava 3 dakika kala gelen bir öğrenci koşarak okula girdi. Okul önünde bekleyen veliler ise, öğrenciyi alkışladı.

İkinci oturuma girecek öğrenciler okul bahçesinde saat 11.30'a kadar dinlenecek. 11.30'da başlayan ikinci oturum ise, saat 12.50'de sona erecek.

"EN AZ 400 PUANI AŞMAK İSTİYORUM"

"UMARIM HEPSİ İSTEDİKLERİ OKULLARI KAZANIRLAR"

AĞABEYİNİN KİMLİĞİNİ KOŞARAK YETİŞTİRDİ

"İNŞALLAH EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALIR"

Sınava giren öğrenciler 75 dakika sürecek ilk oturumda, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru cevapladı. Verilecek 45 dakikalık aradan sonra saat 11.30'da başlayacak ikinci oturumda öğrenciler, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarındaki 40 soruyu 80 dakikada yanıtlayacak. Öğrenci velisi Murat Kalaycı, "Baya bir hazırlık yaptık. İnşallah emeğinin karşılığını alır. Annesi şu an çok heyecanlı. Hatta çocuk içeri girerken ağladı. İnşallah heyecanını yener. Biz de şu an çok heyecanlıyız. Destek olmaya geldik. İnşallah güzel olur. Bütün çocuklar istedikleri yeri kazanır." dedi. Sınava girecek bir öğrenci ise, "Hazırlandım ama çok da bir heyecanım yok. Yapacağımı düşünüyorum." diye konuştu.