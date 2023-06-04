LGS'nin ilk oturumu başladı: İstanbul'da öğrenci kimliği son anda yetişti

TÜRKİYE genelinde 8. sınıf öğrencilerinin girdiği Liselere Geçiş Sınavı'nın ( Lgs ) ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Sınavın ilk oturumu 10.45'te sona ererken, ikinci oturum ise 11.30'da başlayıp, 12.50'de tamamlanacak. Esenler'de LGS'ye giren bir öğrenci sınava son anda yetişti. Şişli'de sınava giren bir öğrencinin, evde unuttuğunu kimliğini, kardeşi koşarak okula yetiştirdi.

Türkiye genelinde Ortaokul 8. sınıf öğrencileri Liselere Geçiş Sınavı'nda ter döküyor. Türkiye'de 8. sınıfa toplam 1 milyon 246 bin 429 öğrenci kayıtlı. Deprem bölgesi dışında 71 şehirde öğrenciler kendi okullarında sınava girdi. LGS'nin ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Esenler Oruç Reis Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler ve aileleri sabah erken saatte okula geldiler. Adaylar okula kimlik kontrolleri yapılarak alındı. Öğrencilerin aileleri ise çocuklarını okul bahçesinde bekledi. Sınava 3 dakika kala gelen bir öğrenci koşarak okula girdi. Okul önünde bekleyen veliler ise, öğrenciyi alkışladı.

İkinci oturuma girecek öğrenciler okul bahçesinde saat 11.30'a kadar dinlenecek. 11.30'da başlayan ikinci oturum ise, saat 12.50'de sona erecek.

'EN AZ 400 PUANI AŞMAK İSTİYORUM"

Kızıyla birlikte sınav saatini bekleyen Halil Güneri, 'Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Yeni bir liseye gidecek. İnşallah güzel bir puan alır. Duacısıyız" dedi. Kızı Esma Feyza Güneri ise heyecanlı olduğunu söyleyerek 'Hem heyecan var bir yandan ise stres olmamak için önemsememe var. Yine genel olarak heyecanlıyım. En az 400 puanı aşmak istiyorum" diye konuştu.

'UMARIM HEPSİ İSTEDİKLERİ OKULLARI KAZANIRLAR"

Oğluyla birlikte bekleyen Melek Topçu, 'Umarım hepsi istedikleri okulları kazanırlar. Hepsine başarılar diliyorum. Allah'ım kolaylıklar versin" ifadelerini kullandı. Sınava girecek olan İbrahim Topçu ise, 'İnşallah sınavım güzel geçecek. Atışalanı Anadolu Lisesi'ni istiyorum puan olarak tutturursam. Çok fazla stres yok şu an" şeklinde konuştu.

AĞABEYİNİN KİMLİĞİNİ KOŞARAK YETİŞTİRDİ

Şişli Atatürk Ortaokulu'nda da sınava girecek adaylar erken saatlerden itibaren okula geldi. Bir aday kimlik kartını yanına almayı unuttu. Hemen annesini arayan Hasan Kızılyel, evdeki kimliğini annesinden istedi. Kimlik gelene kadar veliler tarafından teselli edilen Kızılyel, kardeşinin koşarak kimliğini getirmesiyle son anda sınava girdi. Kardeşinin kimliğini koşarak okula yetiştiren Enes Kızılyel 'Abim evden çıkarken heyecandan evde kimliğini unuttu. Sonra annemi aradı. 'Evde kimliğimi unuttum' dedi. Ben de hemen kimliği alıp koşarak okula geldim. Sınava yetiştirdim. Sınava giremeseydi abim çok üzülürdü. Annem, babam abime çok kızardı. Ben de çok üzülürdüm. Abim 'Liseyi kazanacağım' diye hergün çok çalışıyordu. Ben olmasaydım sınava yetişemeyecekti" dedi.

"İNŞALLAH EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALIR"

Kadıköy'de bulunan Mustafa Mihriban Boysan Ortaokulu'nda sınava girecek öğrenciler okul bahçesinde aileleriyle sarılıp vedalaştı. Öğrenciler okula girdikten sonra veliler bahçeden dışarı çıkarıldı. Kimi öğrenciler sınavın başlamasına dakikalar kala koşarak içeri girdi. Okul kapısının kapatılmasının ardından saatler 09.30'u gösterdiğinde sınav başladı. Bazı veliler okul bahçesi dışında öğrencilerini beklemeye devam etti.

Sınava giren öğrenciler 75 dakika sürecek ilk oturumda, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru cevapladı. Verilecek 45 dakikalık aradan sonra saat 11.30'da başlayacak ikinci oturumda öğrenciler, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarındaki 40 soruyu 80 dakikada yanıtlayacak. Öğrenci velisi Murat Kalaycı, "Baya bir hazırlık yaptık. İnşallah emeğinin karşılığını alır. Annesi şu an çok heyecanlı. Hatta çocuk içeri girerken ağladı. İnşallah heyecanını yener. Biz de şu an çok heyecanlıyız. Destek olmaya geldik. İnşallah güzel olur. Bütün çocuklar istedikleri yeri kazanır." dedi. Sınava girecek bir öğrenci ise, "Hazırlandım ama çok da bir heyecanım yok. Yapacağımı düşünüyorum." diye konuştu.