LGS'nin ilk oturumu başladı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın ilk oturumu başladı. Öğrenciler okul bahçelerinde sınav heyecanı yaşarken, bazı veliler duygulu anlar yaşadı. Sınava geç kalanlar ve kimliğini unutanlar da oldu.

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında iki oturumda yapılan merkezi sınavın ilk oturumu 09.30'da başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumda yapılan LGS merkezi sınavına girecek öğrenciler okul bahçelerinde sınav heyecanı yaşadı.

İlk oturumu 09.30'da başlayan sınavın yapıldığı okullardan Bakırköy Emlak Kredi Bankası Ortaokulu'nun önünde sabah saatlerinden itibaren öğrenciler aileleriyle birlikte beklemeye başladı.

Daha sonra öğrenciler sınıflara alınırken, yakınları da okul dışında heyecanlı bekleyişini sürdürdü. Bazı veliler dua ederken, duygulu anlar yaşayan bazı veliler de gözyaşlarını tutamadı.

Son dakika yetişenler ve kimliğini unutanlar oldu

Şişli Atatürk Ortaokulu'nda ise sınava geç kalan bir kız öğrenciyi, okulun önünde çocuklarını bekleyen diğer ebeveynler sakinleştirdi. Okulun kapısına vurup okuldaki yetkililere seslenen öğrenci, son dakikada içeri alınarak, sınava girebildi.

Kimliğini unutan Hasan Kızılyel için de kardeşi Enes Kızılyel evden koşarak ağabeyine kimliğini yetiştirdi.

Enes Kızılyel, "Ağabeyim kimliğini unuttu. Sonra birisinden annemi aradı. Ben de koşarak kimliğini yetiştirdim. Korktum yetiştiremem diye. Evim 10 dakika uzakta. Üç-dört dakikaya gittim, koşarak geldim. Geç kalsaydı sınava giremezdi üzülürdüm." ifadelerini kullandı.

Sınavın ikinci oturumu 11.30'da başlayacak.