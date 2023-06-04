LGS'nin birinci oturumu başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu, Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te gerçekleştirildi. Toplamda 29 bin 955 öğrencinin katıldığı sınav, 353 okulda 2 bin 404 salonda yapıldı.