LGS'de 500 tam puan alan öğrenci moda tasarımı okumak istiyor

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Meryem Vahid, moda tasarımı alanında eğitim ve kariyer hedefliyor. Bahçelievler Bil Koleji'nde eğitim gören ve merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Vahid, okulda düzenlenen programda nasıl başarıya ulaştığını anlattı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Meryem Vahid, moda tasarımı alanında eğitim ve kariyer hedefliyor.

Bahçelievler Bil Koleji'nde eğitim gören ve merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Vahid, okulda düzenlenen programda nasıl başarıya ulaştığını anlattı.

Vahid, çok soru çözmenin değil, verimli soru çözmenin önemli olduğunu ve katsayısı yüksek derslerden soru çözdüğü için başarı elde ettiğini söyledi.

Okulda çok fazla denemeye ve etüde katılarak kendisini geliştirdiğini kaydeden Vahid, sınav stresiyle baş edebilmek için de okulun rehberlik biriminden destek aldığını aktardı.

Vahid, gelecek planlarına ilişkin de "Galatasaray Lisesi'ne girmek istiyorum. Çoğunluğun aksine doktor ve mühendis olmak değil, moda tasarımı okumak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Meryem Vahid'in annesi Azamed Mirali de kızıyla gurur duyduğunu ifade ederek, okul ve öğretmenlerin her zaman arkalarında durduğunu anlattı.

Bil Eğitim Kurumları Genel Müdürü Elif Pehlevan, Meryem Vahid'e başarı ödülü takdim etti.