LGS adaylarına 81 ilde "tercih danışmanlığı" hizmeti başladı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin liselere yerleşme süreçlerinde katkı sağlamak amacıyla 81 il ile ilçe merkezlerinde tercih danışmalığı hizmeti başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin 608 rehber öğretmen/psikolojik danışman, öğrenci ve veliler için 81 il ile ilçelerde açılan tercih danışmanlığı birimleri hizmete başladı.

Bu çerçevede öğrenciler, MEB tarafından ortaokullar, halk eğitimi ve rehberlik araştırma merkezlerinde kurulan 20 bin 608 birimde tercih yardımı alabilecek.

Birimlerde görev alan rehber öğretmenler, öğrencilere ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçişlerinde 19 Temmuz'a kadar yardımcı olacak.

"Her gün öğrencilerimizi alıyoruz ve tercihlerini yapıyoruz"

Ankara Ticaret Odası Orta Okulu'nda tercih danışmanlığı biriminde görev yapan rehber öğretmen Tülay Taş, kendi okullarında 3 birim oluşturulduğunu belirterek, "8'inci sınıftaki öğrencilere tercihler yapıyoruz. Her sınıfı bir güne ayarladık o yüzden çok yığılma olmadan bu işi daha huzurla yapıyoruz ve her bir öğrenciye daha fazla zaman ayırabiliyoruz. Sınıf sınıf, her gün öğrencilerimizi alıyoruz ve tercihlerini yapıyoruz. İlgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini hangi meslekte görmek istiyorlarsa onu dikkate alıyoruz. Öğrencilerin üniversiteye gitmeyi isteyip istemediğini dikkate alarak öğrencilerimizi yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Öğrencileri bire bir tanıdığımız için o anlamda da kendilerine bir iki tavsiyelerde bulunabiliyoruz"

Tercih yapmak için okula gelen öğrencilerle yıl boyunca beraber çalıştıklarını ifade eden Taş, "Yönlendirmeler yaptık. Yine sınavla ilgili bilgiler verdik. Okullara geziler düzenledik. Öğrencileri bire bir tanıdığımız için o anlamda da kendilerine bir iki tavsiyelerde bulunabiliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Hangisine gönderelim, hangisine göndermeyelim şüphesi bizden kalkmış oldu"

Oğlu Mehmet Akif Erdoğan'ı tercih sürecinde yalnız bırakmayan baba Hasan Erdoğan, rehber hocalarına teşekkür ederek, "Gideceği okullar veya yapacağı meslekler konusunda bizi biraz yönlendirdiler. O yönden iyi oldu. Hangi okulu tercih edeceğimiz bizler için daha basit oldu. Hangisine gönderelim, hangisine göndermeyelim şüphesi bizden kalkmış oldu. Yapabileceği meslekler, yapamayacağı meslekler puanına göre veya diploma notuna göre kolayca yardımcı oldular" değerlendirmesinde bulundu.

Depremzede öğrencilerde tercih danışmanlığı birimlerinden yardım alabilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde de tercih danışmanlığı birimleri hayata geçirildi. Bu illerdeki öğrenciler için 3 bin 749'u ortaokullar, 252'si de halk eğitimi ve rehberlik araştırma merkezlerinde olmak üzere tercih danışmanlığı birimleri açıldı.