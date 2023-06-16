LGBT sembolü bulunan afişin önünde fotoğraf çektiren öğretmen hakkında yasal süreç başlatıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGBT sembolü bulunan afişin önünde öğrencileriyle fotoğraf çektiren ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan İstanbul'un Silivri ilçesindeki Kavaklı İlkokulu'nda görevli öğretmen hakkında yasal süreç başlattıklarını bildirdi.

Tekin, sosyal medya hesabından, Kavaklı İlkokulu'nda görevli bir öğretmenin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa ilişkin medyaya yansıyan haberler üzerine açıklama yaptı.

Bakan Tekin, açıklamasında, "Bu tür kötü örnekler kocaman yürekli öğretmenlerimizi de rencide ediyor. MEB ailesinin hukukunu korumak birinci vazifemiz. İlgili kişi hakkında yasal süreci başlattık." ifadesini kullandı.