Leiden Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2025'te Türkiye'den 45 Üniversite Yer Aldı

HOLLANDA'nın Leiden Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından hazırlanan Leiden Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2025 sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) da tanıdığı dört küresel değerlendirme kuruluşundan biri olan CWTS Leiden Ranking, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya akademisini mercek altına aldı.

Geçtiğimiz yıl 1506 üniversitenin yer aldığı sıralamada bu yıl sayı 1594'e yükseldi. CWTS Leiden, Web of Science veri tabanına dayalı analizlerle üniversitelerin sadece yayın sayısını değil; yayınların atıf etkisi, uluslararası iş birliği düzeyi, açık erişim performansı ve toplumsal katkı potansiyelini ölçüyor. Bu nedenle sonuçlar, üniversitelerin akademik dünyadaki gerçek konumunu ortaya koyan en güvenilir göstergelerden biri kabul ediliyor.

TÜRKİYE'DEN 45 ÜNİVERSİTE LİSTEDE

2025 sonuçlarına göre Türkiye'den 45 üniversite Leiden Ranking listesinde yer aldı. Türkiye sıralamasında birinci, dünya genelinde 302'nci sırada bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi yer aldı. İkinci sırada Hacettepe Üniversitesi (378), üçüncü sırada ise İstanbul Teknik Üniversitesi (564) bulunuyor. CWTS Leiden listesinde Türkiye'deki vakıf üniversitelerinden Koç, Bilkent, Başkent, İstanbul Medipol ve Sabancı Üniversiteleri de yer aldı.

İlk 10'da yer alan Türk üniversiteleri şunlar:

1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi – Dünya 302.

2. Hacettepe Üniversitesi – Dünya 378.

3. İstanbul Teknik Üniversitesi – Dünya 564.

4. Ankara Üniversitesi – Dünya 596.

5. Gazi Üniversitesi – Dünya 610.

6. Ege Üniversitesi – Dünya 618.

7. İstanbul Üniversitesi – Dünya 672.

8. Yıldız Teknik Üniversitesi – Dünya 702.

9. Atatürk Üniversitesi – Dünya 749.

10. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa – Dünya 766.

ANADOLU ÜNİVERSİTELERİNİN YÜKSELİŞİ

Listede yalnızca köklü ve büyük şehir üniversiteleri değil, Anadolu'daki pek çok yükseköğretim kurumu da yer aldı. Erciyes Üniversitesi (Dünya 810), Fırat Üniversitesi (900), Çukurova Üniversitesi (913), Selçuk Üniversitesi (963) gibi bölgesel üniversiteler uluslararası alanda adını duyurmayı başardı. Bu durum, Türkiye'nin farklı bölgelerinde üretilen akademik bilginin giderek küresel ölçekte görünür hale geldiğini gösteriyor.

Listede Türkiye sıralamasında ilk sırada yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"CWTS Leiden Ranking 2025 sonuçlarında üniversitemizin gösterdiği başarı, bizler için yalnızca bir sıralama sonucu değil, aynı zamanda ülkemizin bilim yolculuğunda kat ettiği mesafenin somut bir göstergesidir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak, dünya genel sıralamasında 32 basamak birden yükselip dünya 302'nciliğine ulaşmamız, Türkiye genelinde 1'inciliğimizi perçinlememiz; Biyomedikal ve Sağlık Alanında ise geçen yıla göre 14 sıra yükselerek dünya 84'üncülüğüne yerleşmemiz, bilimsel yayınlarımızın uluslararası görünürlüğünün artması ve araştırmalarımızın küresel ölçekte etki oluşturması anlamına geliyor. Bu başarıyı, köklü sağlık eğitimi geleneğimizden aldığımız ilhamla, bugünün bilimsel imkanlarını birleştirerek elde ettik. Ancak bizler için asıl önemli olan, bu sıralamanın ötesinde, ortaya koyduğumuz bilimin insanlığa faydasıdır. Hocalarımızın özverisi, araştırmacılarımızın gayreti, öğrencilerimizin heyecanı ve tüm çalışanlarımızın desteğiyle ortaya çıkan bu sonuç, Türk bilim dünyasının küresel ölçekte söz sahibi olabileceğinin en güçlü kanıtıdır."

Prof. Dr. Aydın, "Üniversitemiz yalnızca Türkiye'de değil; Somali Mogadişu, Sudan Nyala, Suriye Çobanbey, Özbekistan Buhara–Semerkand–Taşkent, Bosna-Hersek Saraybosna, Bangsamoro–Filipinler, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Filistin başta olmak üzere gönül coğrafyamızın pek çok noktasında da sağlık eğitimi ve araştırmalarının lokomotifi olmayı sürdürecektir. Somali'den Bosna'ya, Bangsamoro'dan Buhara'ya uzanan bu geniş hattın tamamında bilgi ve tecrübemizi insanlığın hizmetine sunuyoruz. Bu vizyon, bizi yalnızca bir yükseköğretim kurumu olmaktan çıkarıp, küresel ölçekte bir bilim ve şefkat merkezi haline getirmektedir.Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda sadece sıralamalarda daha da yükselmek değil; aynı zamanda Türkiye'nin bilimsel itibarını ve sağlık alanındaki liderliğini dünyada kalıcı hale getirmektir. 'Maziyi ihya, atiyi inşa' etmek için çıktığımız bu yolda, ülkemizin ve insanlığın yarınlarını inşa etmeye kararlıyız. Bu gurur, hepimizin gururudur" dedi.