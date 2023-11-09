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Laiklik Meclisi, ÇEDES Projesi Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Laiklik Meclisi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak yürüttüğü ÇEDES projesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu. İlkokul çocuklarının eşit ve bilimsel bir eğitim alması gerektiğini belirten meclis üyeleri, dini referansların eğitime dahil edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.