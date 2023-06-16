Ladik'te öğrenciler karnelerini alır almaz çikolata dağıtım alanına koştu

Samsun'un Ladik ilçesinde eğitim öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla öğrenciler karnelerini aldı. Ladik Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından kurulan stantta, karne alan öğrencilere çikolata ikram edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Eren, öğrencilere eğitim öğretim yılının ardından iyi tatiller dileyerek, 'Bizler de bu özel günde onların mutluluklarını artırmak için böyle bir çalışma yaptık.' dedi.