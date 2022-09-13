KYK yurt yedek sonuçları açıklandı! E Devlet KYK yurt yedek sonuç sorgulama ekranı! 2022 KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı?

KYK yurt yedeklerinde yer alan birçok öğrenci KYK yurtlarında barınmak için başvuru gerçekleştirmişti. Gerçekleştirilen başvuruların ardından yapılan yerleştirmelerden sonra birçok öğrenci yedek talihliler olarak belirlendi ve ilk duruyu sonucunda direkt olarak yerleşemediler. İşte KYK yurt yedek sonuçları açıklandı! E Devlet KYK yurt yedek sonuç sorgulama ekranı! Detaylar haberimizde yer alıyor.

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI

KYK yurt yedeklerinde sıra bekleyen birçok KYK yurt yedek öğrencisi heyecanla yerleşmeyi bekliyordu. 13 Ağustos tarihinde yapılan yerleştirme sonucunda birçok öğrenci KYK yurtlarına yerleşme işlemini gerçekleştirebilecek. Bakan Kasapoğlu'nun duyurusu üzerine yerleşen öğrenciler kayıt işlemini gerçekleştirebilir.

#GSBYurtları 2. faz 1. yerleştirme sonuçları belli oldu. Hayırlı olsun.



??? ?????: 14.09.2022 ?23.00 — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 12, 2022

KYK YEDEK KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

13 Ağustos tarihinde Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan açıklama ile birlikte KYK yedek öğrencilerinin 2. faz 1. yerleştirme sonuçları belli oldu. Öğrenciler 14 Eylül 2022 saat 23.00'a kadar kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir.

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI

KYK YEDEK NE DEMEK?

KYK yurt başvurularının sonuçlandığı ekran üzerinde yer alan KYK yedekleri ve yedek sıraları, yedek sırasına göre yurtlara yerleştirilecek olan öğrencileri ifade ediyor. KYK yedek sıra numaranıza göre belirlenen yerleştirme günlerinde yerleştirme yapılacak ve buna göre KYK yedek sıra numaranız güncellenecektir. KYK yurtlarına yerleşmek için birçok farklı faktör söz konusudur. Bunun içerisinde tercih ettiğiniz konumda bulunan KYK yurtlarının kapasitesi de önemli bir faktördür.