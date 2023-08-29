Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan KYK, her yıl üniversite öğrencileri için yurt, kredi ve burs imkanı sunmaktadır. KYK yurt başvurusu nasıl yapılacağı e-Devlet üzerinden açıklanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan KYK(Kredi ve Yurtlar Kurumu), her yıl üniversite öğrencileri için yurt, kredi ve burs imkanı sunuyor. Sizler için KYK yurt için nasıl başvuru yapılacağını açıkladık.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek, ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler için yurtlara başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

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KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

29 Ağustos Salı günü başlayan başvurular, 2 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuran öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerektiği paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrencilerin son güne kadar bilgilerini güncelleyebileceğini hatırlatmakta fayda var.

Bakan Bak, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi. "2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvuruları başladı. 950 bin yatak kapasitesiyle hizmet vereceğiz. Yurtlarımıza yapılan başvurular 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek. Yapılan sıralamayla öğrenciler kendisine en yakın yurda yerleştirilecek. Bu yıl öncelik gruplarımıza depremzede öğrencilerimizi dahil ettik. (…)"

KYK yurt başvuru işlemleri için sırasıyla,

Öncelikle buraya tıklayarak e-Devlet'te yer alan başvuru sayfasına giriş yapın.

Karşınıza çıkan ekranda yer alan ekrandaki şartları okuduktan sonra kabul ederek bir sonraki aşamaya geçiş yapın.

Kimlik bilgisi doğrulama ekranında yer alan bilgileri kontrol edip size ait olduğuna emin olduktan sonra öğrenim bilgilerinizin olduğu sayfaya geçiş yapabilirsiniz.

Öğrenim bilgilerinizin doğruluğunu onayladıktan sonra bilgilendirme metnini onaylayarak işleme devam edin.

Adres bilgilerinizi, varsa özel durumunuz ile ilgili bilgileri ve aile bilgilerinizi sırasıyla doldurarak bilgilendirme metnini onaylayın

Yapmış olduğunuz başvurunun ön izlemesinde eksik/hatalı bilgi olup olmadığını kontrol ettikten sonra işlemi tamamlayabilirsiniz.