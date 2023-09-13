KYK Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2023-2024 öğretim yılı yurt başvuru sonuçlarını açıkladı. Başvuruların yüzde 87'si karşılık buldu.

Bugünlerde birçok genç, üniversite ilk kez heyecanı yaşıyor. Bu gençlerden bazıları barınmak amacıyla 29 Ağustos-2 Eylül 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden KYK yurt başvurusu gerçekleştirdi. Bugün ise sonuçlar açıklandı.

KYK yurt başvurusu taleplerinin yüzde 87'si karşılık buldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2023-2024 öğretim yılı yurt başvuru sonuçlarını açıkladı. 1.2.3.4.5.6. tip KYK odalarına öğrenciler yerleştirildi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan KYK yurt sonuçları e Devlet sistemi üzerinden kontrol ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi;

Sevgili Gençler; Yurt yerleştirme sonuçlarınız açıklandı! Bu yıl, tarihimizin en yüksek başvuru talebini almamıza rağmen; yüzde 87'lik ilk yerleştirme oranıyla yeni bir rekora imza attık! Ailemize, yuvanıza hoş geldiniz!

Yurt başvuru sorgulama sayfasına gitmek için TIKLAYINIZ!

e-Devlet'te KYK yurt başvuruları başladı! Nasıl başvuru yapılır?

YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşecek olan öğrenciler e-devlet üzerinden kayıt yaptırabilecekleri gibi yurtlarına gidip bizzat kendileri de yapabilirler. Şu anda Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira olarak fiyatlandırılıyor.