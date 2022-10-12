Birçok öğrencinin merak ettiği konuların başında gelen KYK Borçları silinecek mi? Ve KYK Borçlarına ne olacak? Soruları internet üzerinde sık sık meral ediliyor ve araştırılıyor. Birçok öğrencinin gündeminde yer alan KYK Borçları silinecek mi? Sorusu, gün içerisinde merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, KYK Borçları silinecek mi? KYK Borçlarına ne olacak?

Son günlerde faizlerin silinmesi gündeme gelen KYK ödemeleri, bu sefer de KYK Borçları silinecek mi? Sorusu şeklinde ve KYK Borçlarına ne olacak? Şeklinde merak ediliyor ve araştırılıyor. Birçok üniversite öğrencisine Kredi ve Yurtlar kurumu tarafından sağlanmakta olan KYK kredisi için borçların silinip silinmeyeceği durumu araştırılıyor. Peki, KYK Borçları silinecek mi? KYK Borçlarına ne olacak?

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Bütün faizlerini siliyoruz, anapara haline döndürüyoruz. Artık öğrenci kredileri hiçbir artışa tabi olmayacak. Öğrenci 1 yıl daha ilave isteyebilir, 4 yıl olanlarda 4+2 yıllık sürede herhangi bir faiz artışı olmayacak."

Şeklinde gerçekleştirilen açıklamalar ile birlikte KYK borçlarının silinmeyeceğini, bunun yerine KYK faizlerinin silineceğini belirtti.