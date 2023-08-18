Kuzey Irak'tan 14 veteriner hekim adayı Diyarbakır'da staj yapacak

DİYARBAKIR Kuzey Irak'taki Süleymaniye Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde eğitim gören 14 öğrenci, Dicle Üniversitesi'nin yaptığı anlaşma çerçevesinde 5-25 Ağustos tarihleri arasında 20 günlük staj eğitimi için Diyarbakır'da Veteriner Fakültesine geldi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde 3 haftalık staj dönemi için eğitim gören Kuzey Irak'taki Süleymaniye Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde okuyan 14 öğrenci, eğitimlerini tamamladıktan sonra sertifika alacak. Farklı tekniklerin görüldüğü Hayvan Hastanesi'nde stajyer öğrenciler becerilerini geliştiriyor.

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan İçen, stajyer öğrencilerin 20 günlük eğitim alacağını belirtti.

Öğrencilere kalacak yerleri ve ulaşım hakkında yardımcı olduklarını dile getiren İçen, "Uluslararası Veteriner Fakültesi Kongresinde tanıştığım, Irak'ın Süleymaniye kentindeki bir öğretim üyesi daha sonra beni davet ettikleri bir kongrede 'Biz, öğrencilerimizi size stajyer olarak göndermek istiyoruz' diye talep ilettiler. Biz de onlar dekanlık veya rektörlükle görüşmelerini istedik. Irak'tan 3 öğretim üyesi anlaşma yapmak üzere Diyarbakır'a geldiler. Bu anlaşmanın ön maddeleri hazırlandı. Bu ön maddelerin içerisinde bir tanesi de öğrenci değişimiyle öğrenci staj hareketliliği konusunda bir fikir birliğine varıldı. Bu amaçla 5 ile 25 Ağustos tarihleri arasında 20 gün süreyle öğrencilerin burada bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere geleceklerini söylediler. İlgili birimlere durumu bildirdikten sonra öğrenciler geldiler. Onlara kalacak yer konusunda yardımcı olduk ve otobüsle nasıl gidip gelecekleri konusunda da her şeyi anlattık. Öğrencilere stajın bitiminde fakültemiz adına yaptıkları staj ile ilgili bir sertifika yapacağız. Sertifika sunumunu yaptığımız gün kendi üniversitelerinin dekanı da gelecek. Kendisi de belge dağıtımında burada yer alacak" dedi.

Stajyer öğrencilerin hastanedeki vakaların yoğunluğundan dolayı pratik açısından memnun kaldığını söyleyen İçen, "Öğrenciler buraya geldiğinde hem şehrimizi tanıtmak istedik hem kültürümüzü tanıtmak istedik. Şehrimizden çok memnun kaldıklarını, gelirken yemekle ilgili sıkıntı olacağını ama şimdi alışkın olduklarını söylüyorlar. İlk yaptığımız görüşmelerde hasta çok olduğu için pratik açısından stajyer öğrenciler memnun kaldıklarını belirtti" ifadelerinde bulundu.

Süleymaniye Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde eğitim gören Kale Saman Ali, Irak'ta görmedikleri farklı eğitim tekniklerini görmek için Diyarbakır'a geldiklerini söyledi.

Farklı hasta vakalarına da tanıklık ettiklerini ifade eden Ali, "Irak Süleymaniye Üniversitesi'nden 14 öğrenciyle stajyerlik için Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine geldik. Burada 3 haftalık eğitim alacağız. Irak'ta görmediğimiz farklı teknikleri görmek için burada daha iyi imkanların olacağını düşündük. Aynı zamanda burada kullanılan cihazlar biraz daha değişik olduğu için Diyarbakır'ı tercih ettik. Öte yandan farklı hasta vakaları da burada görüyoruz. Şu an eğitimimiz çok iyi gidiyor. 2 haftamız bitti bir haftamız kaldı. Hocalarımız sağ olsunlar çok yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra Dicle Üniversitesi'nde eğitim gören stajyer arkadaşlarımızla da çok iyi anlaşıyoruz. Diyarbakır'ı da gezme fırsatımız oldu. Şehrin kültürü bizim kültürümüze çok yakın" diye konuştu. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğrenim gören 5'inci sınıf öğrencisi Dilan Kıratlı, yurtdışından gelen öğrencilerle iyi anlaştıklarını ve bilgi alışverişi yaptıklarını ifade etti.

Kıratlı, şunları kaydetti: "Stajyerlik sürecinde Irak'tan gelen öğrencilerle çok iyi kaynaştığımızı gördüm. Bizim İngilizce dilinin konuşulmasında az da olsa katkı sağladılar. Maalesef bizim dil becerimiz fazla olmadığı için imreniyoruz. Uluslararası stajyer öğrencinin gönderilmesi bence çok iyi bir şey. Böylelikle bizler için de onlar için de bir bilgi alışverişi olmuş oluyor."