Kuyucak'ta 3 bin 400 öğrenci karne sevinci yaşadı

Aydın'ın Kuyucak ilçe genelinde toplam 3 bin 400 öğrenci karne sevinci yaşarken, Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Aydın'ın Kuyucak ilçe genelinde toplam 3 bin 400 öğrenci karne sevinci yaşarken, Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden ve Kuyucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, Yamalak ve Horsunlu Mahallesi'ndeki okulları ziyaret ederek öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldu.

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, " 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılı çocuklarımızın karne almasıyla tamamlanmış oldu. İlçemizde 3 bin 400 öğrenci bugün karne aldı. Temennimiz öğrencilerimizin yaz tatilini iyi geçirerek yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanmalarıdır. Kıymetli evlatlarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyor, mutlu tatiller diliyorum" dedi. - AYDIN