Kütüphanelerde Bilgi Teknolojileri Eğitimleri Başlıyor

Türkiye'de tüm kütüphane kullanıcılarının bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları konusunda deneyim ve farkındalıklarını artırmak için eğitimler başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında imzalanan protokol kapsamında halk kütüphanelerinde uygulamalı öğrenme imkanı sunulacak. İlk eğitim programı Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek ve siber güvenlik kampı düzenlenecek.

TÜRKİYE'de tüm kütüphane kullanıcılarının bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları konusunda deneyim ve farkındalıklarını artırmak için eğitimler başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında imzalanan 'Kütüphanelerde Bilgi Teknolojileri Eğitimleri' protokolü ile kendilerini bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında geliştirmek isteyenlere uygulamalı öğrenme imkanı sunulacak. Bakanlığın bünyesindeki halk kütüphanelerinde gerçekleştirilecek olan bilgi teknolojileri eğitim programının ilk durağı Rami Kütüphanesi olacak. Bilgi güvenliği ile birlikte dijital okur-yazarlık, siber güvenlik, oyun ve program yazma, çocuklar için kodlama ve yazılım dilleri de eğitim programlarının temaları arasında yer alacak.

SİBER GÜVENLİK KAMPI

İlki siber güvenlik kampı olarak Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek eğitim programı kapsamında bir de Capture the flag (CTF) yarışması düzenlenecek. Siber güvenlik kampı, Bakanlık Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile BTK iş birliğiyle Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Anchor Security, Brandefense, Siber Kulüpler Birliği, Blackbox Security ve PHISHY destekleriyle 25-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.