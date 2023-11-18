Kütahyalı Eğitimci Yazar Kitabının Gelirini Filistinlilere Bağışladı

Kütahyalı eğitimci yazar Meltem Koyuncu, kitabının gelirini Filistinlilere bağışlamak üzere stant açtı.

Çocuk Gelişimi Öğretmeni Koyuncu, Sera AVM'de 'Bilmece bildirmece' isimli kitabını Gazzeliler için imzaladı.

Koyuncu, yaptığı açıklamada, "Bilmece bildirmece benim ilk kitabım. Ben uzun senelerdir okulumuzda, okul öncesi çocuklarla ilgileniyorum, onlara eğitim veriyorum. Oradaki hikayeleri bilgileri kitaba dönüştürdük. Çocuklarımıza anlattığımız hikayeleri kitaplaştırdık. İHH Kütahya İnsani Yardım Derneğinin davetlisi olarak bugün Sera AVM'de stant açtık. Kitabımızın gelirinin tamamını İHH Kütahya İnsani Yardım Derneğinin aracılığıyla Filistin'e göndereceğiz. Amacımız çocuklarımızın yüzü gülsün, mutlu olsunlar" dedi.

Meltem Koyuncu, imza gününe yoğun ilgi gösteren Kütahyalılar teşekkür etti. - KÜTAHYA