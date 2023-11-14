Kütahya OSB, Takımdaşlık ve Kurumdaşlık Eğitimi Düzenledi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, mavi yaka personelinin işbirliği ve takım ruhu konularında güçlenmelerini hedefleyen bir eğitim düzenledi. Eğitimde, takım olmanın yanı sıra kurumsal bağlılık ve motivasyonun önemi vurgulandı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, mavi yaka personelinin işbirliği ve takım ruhu konularında güçlenmelerini hedefleyen bir eğitim düzenledi. "Takımdaşlık ve Kurumdaşlık" başlıklı eğitimde, Dr. Barbatos Kon'un deneyimli rehberliğinde, katılımcılara iş dünyasında etkili takım olmanın incelikleri aktarıldı.

Eğitimde, sağlıklı ve verimli bir organizasyon yapısının temelleri üzerinde duruldu. Dr. Barbatos Kon'un interaktif uygulamalar ve canlı örneklerle zenginleştirdiği eğitimde, takım olmanın yanı sıra kurumsal bağlılık ve motivasyonun önemi vurgulandı. Katılımcılara, güçlü bir takımın iş süreçlerine nasıl katkı sağladığı ve işbirliği içinde nasıl başarı elde edileceği konusunda pratik bilgiler sunuldu.

Eğitim, Kütahya OSB Müdürlüğü personelinin yoğun ilgisiyle gerçekleşirken, katılımcılar konuyla ilgili deneyimlerini paylaşma fırsatı buldular. Soru-cevap oturumları ve grup çalışmaları ile etkileşimli bir ortam oluşturularak, katılımcıların eğitim içeriğini daha yakından deneyimlemeleri sağlandı.

Kütahya OSB Müdürlüğü, çalışanlarına düzenlediği bu tür eğitimlerle sadece bireysel gelişimlerine katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda birlikte çalışma kültürünü güçlendirmeye ve işbirliğini artırmaya odaklanıyor.

Bu tür eğitimler, Kütahya OSB'nin sürdürülebilir başarı ve büyüme hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynayarak, yatırımcılarına profesyonel, kaliteli ve kusursuz hizmet politikası yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. - KÜTAHYA