Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İsrail'in işgal politikalarına destek veren markaların ürünlerini boykot ediyor
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), üniversitenin sosyal tesislerinde İsrail'in işgal politikalarına destek olan markalara ait ürünlerin satışının durdurulmasına karar verildiğini duyurdu. Üniversite, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma destek veren şirketlerin ürünlerini boykot etme kararı aldı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), üniversitenin sosyal tesislerinde İsrail'in işgal politikalarına destek olan markalara ait ürünlerin satışının durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.
DPÜ'den yapılan açıklamada, üniversitenin sosyal tesis ve kantinlerinde İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma destek veren şirketlerin ürünlerini boykot etme kararı verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Gazze'de yaşanan insanlık suçuna destek veren markaların ürünlerinin satışı üniversitemizin sosyal tesislerinde ve kantinlerinde satışı yapılmayacaktır." ifadelerine yer verildi.