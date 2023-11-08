Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı boykot kararı aldı
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin sosyal tesis ve kantinlerinde İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma destek veren şirketlerin ürünlerini boykot etme kararı verdi.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin sosyal tesis ve kantinlerinde İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma destek veren şirketlerin ürünlerini boykot etme kararı verdi.
Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Üniversitenin sosyal tesislerinde ve kantinlerinde Gazze'de yaşanan insanlık suçuna destek veren markaların ürünlerinin satışının yapılmamasına karar verildiğini ifade etti. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim