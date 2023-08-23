Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2023-2024 akademik yılına hazır

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, DPÜ'nün 2023-2024 yılı akademik yılına hazır olduğunu ifade etti.

Yurt ve ulaşım konularında bilgiler veren Kızıltoprak, tüm öğrencilerin öğle yemeklerini üniversitede yeme imkanlarının da bulunduğunu belirtti.

Yeni akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Kızıltoprak, "Üniversitemiz kampüsü içinde hem üniversitemize ait hem de Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait yurtlar bulunmaktadır. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitemiz öğrenci yurtlarının toplam 12 bin 641 yatak kapasitesi bulunuyor. Kredi ve Yurtlar'a bağlı yurtlar Kütahya il merkezinde 8 bin 200, ilçelerde ise 3 bin 900 yatak kapasitesine sahip. Bu yurtlar ya üniversitemiz kampüsü içerisinde ya da kampüsün hemen yanında yer almaktadır. Üniversitemize bağlı kız öğrenci yurdunda ise 541 öğrencimize barınma hizmeti verilmektedir. Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimiz gönül huzuru içinde yurt konusunu, barınma konusunu zikredilen yurtlarda çözüme kavuşturacaklarını bilmeliler. Bu yurt imkanları ile modern biçimde yeni tefriş edilmiş odalar öğrencilerimize hizmet vermek için hazır durumdadır. Öğrencilerimiz için yurtlarda her türlü çalışma odası, Wi-Fi, kantin hizmeti, açık havada temiz nefes alma imkanı bulunmaktadır. Bahçeli, gayet düzgün, geniş alanları olan yurtlarımız öğrencilerimizi beklemektedir. Şehir merkezinden üniversitemize gelecek öğrenciler için ulaşım problemi yoktur. Dolayısıyla üniversitemize ulaşmak isteyen öğrenciler gerek yurtta kalmak, gerekse şehir merkezinden üniversitemize ulaşmak konusunda çok cazip imkanlara sahipler. Bu bakımdan üniversitemizin yaklaşık 8 milyon metrekare alanlı bir kampüs alanına sahip olması diğer üniversitelerle kıyasladığımızda önemli bir ayrıcalıktır diye düşünüyorum. Öğrencilerimiz, hem kampüs içindeki imkanlardan, hem de yurt imkanları sebebiyle oldukça ayrıcalıklı bir ortama sahip olacaklarını bilmeliler. Eğitim öğretime başladıklarında gerek eğitim binalarımızın, gerekse yurt binalarımızın şimdiden hazır olduğunu bilmelerinde fayda var. Onların gelmelerini, üniversitemizi tercih etmelerini çok önemsiyoruz. Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Tüm öğrencilerimizin öğle yemeğini üniversitemizde yeme imkanı var. Bu konuda hazırlıklarımız tamamdır. Türkiye'nin en iyi yemek hizmeti sunan üniversitelerinden birisi olma noktasında da iddiamızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz kampüsümüzdeki gerek olimpik havuz, gerek spor tesisleri ve tenis kortundan diğer spor alanlarına kadar bütün imkanlarla buluştukları Türkiye'nin en modern kampüslerinden birinde eğitim öğretim faaliyetinin içinde olacaklardır. Öğrencilerimizin sadece akademik eğitimleri değil, sanat ve sportif yetkinliklerine de önem veriyoruz. Gerek kantin hizmetlerimiz gerekse öğrencilerimize sunduğumuz yemek hizmetlerimizde Türkiye'de standartları aşan kalitedeyiz. Bu bakımdan bütün personelimiz canla, başla çalışmakta ve öğrencilerimize sunabileceği en iyi hizmeti sunmak için heyecanla beklemektedir" diye konuştu.