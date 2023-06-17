Kütahya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavı için adaylar sabah erken saatlerden itibaren sınava girecekleri bina önlerinde hazır bulundu.

Kütahya'da YKS heyecanı başladı

KÜTAHYA - Kütahya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı başladı.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavı için adaylar sabah erken saatlerden itibaren sınava girecekleri bina önlerinde hazır bulundu. Yapılan üst aramalarının ardından adaylar sırayla sınava girecekleri salonlara alındı. Saat 10.00 itibarıyla binaların giriş kapıları kapatıldı. 17-18 Haziran tarihleri arasında uygulanacak olan sınavlarda adaylar ter dökecek.

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi uygulanacak.

Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi'nde sınavlara giden adaylardan 57 yaşındaki Mehmet Savurgan, "Okumanın yaşı yok. Bütün adaylara başarılar diliyorum" dedi.