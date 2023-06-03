Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Mesleki Teknik Eğitim Fuarı' açıldı. Vali Ali Çelik, fuarı ziyaret ederek meslek liselerinin önemine dikkat çekti ve ailelere çağrıda bulundu.

Kütahya'da Mesleki Teknik Eğitim Fuarı

Vali Ali Çelik: "Meslek liseleri nitelikli öğrenciler yetiştiriyor"

KÜTAHYA Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 'Mesleki Teknik Eğitim Fuarı' açıldı.

Zafer Meydanı'nda düzenlenen fuarda mesleki ve teknik lisesi öğrencilerinin çalışmalarının sergilendiği stantları ziyaret eden Vali Çelik, öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin hayallerini ve hedeflerini de soran Vali Çelik, geleceğe ilişkin tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Vali Çelik, gençlerle bir süre sohbet etti, isteklerini kırmayarak her biriyle fotoğraf çektirdi.

Vali Çelik, fuarın amacının Kütahya'da eğitim veren 14 mesleki ve teknik lisesinin çalışmalarının ve eğitiminin vatandaşlarla buluşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Mesleki ve teknik liselerin önemine dikkat çeken Vali Çelik, mezun öğrencilerin iş bulma kapasitelerinin artmasıyla birlikte meslek liselerine yönelimin arttığını aktardı.

Vali Çelik, kendisinin de sağlık meslek lisesi mezunu olduğunu hatırlatarak meslek liselerinin eğitim kalitesi ve öğrencilerin nitelikleri açısından toplumun ihtiyaç duyduğu birçok alanda gençlerin yetişmesine katkı sağladığını belirtti. Vali Çelik, "Burada bugün birçoğunu sizlerle beraber müşahede etme fırsatı bulduk. Müzik alanından tutun da çark ustasına kadar toplumun ihtiyaç duyacağı birçok alanlarda gençlerimizin, çocuklarımızın yetişmesine büyük katkı sunuyorlar. Bu devletimiz ve milletimiz için çok değerli" dedi. Meslek liselerine gitmenin, çocukların hayatlarına dair kazanımlarının çok güçlü olmasını sağladığının altını çizen Vali Çelik, meslek liselerinde edinilen bilgilerin birçok alanda ayakta kalabilmeyi sağlayacak nitelikte olduğunu vurguladı.

"Çocuklarınızı meslek liselerine gönderin"

Çocukların meslek liselerine yönlendirilmesinin önemine vurgu yaparak ailelere de çağrıda bulunan Vali Çelik, "Ailelerimizin, çekinmeden çocuklarını meslek liselerine göndermesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Üretimin temel dinamiği meslek edinmek, mesleğin de kendini toplumsal alanda yapılaşmasını sağlayacak dinamik de öğrenme. Okullarımız bu konuda çok başarılı. Mesleki eğitimin gelişmesinde hem Bakanlığımız hem Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu politikalar çerçevesinde bu süreçler hızla artacak. Gençlerimizin her biri bir meslek sahibi olacaklar. Altın bilezik diye tabir ederdi büyüklerimiz. Herkesin kendi elinde bir meslek olması güzel bir şey" dedi.

Okulların ve öğrencilerin genel durumu hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, desteklerinden dolayı Vali Çelik'e teşekkür etti.