Kuşadası Belediyesi Okullarda Temizlik ve Bakım Çalışması Başlattı

Kuşadası Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde kent genelindeki okullarda detaylı temizlik ve bakım çalışması başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, okul bahçelerindeki yabani otlar temizlenerek ağaçlar budandı. Geçen hafta da okullarda hijyen ve dezenfekte çalışması yürütülmüştü.

Kuşadası Belediyesi, 11 Eylül'de başlayacak olan yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde kent genelindeki okullarda detaylı temizlik ve bakım çalışması başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, okul bahçelerindeki yabani otlar temizlenerek ağaçlar budandı.

Kuşadası Belediyesi, 11 Eylül'de başlayacak olan 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde öğrenci ve öğretmenlerin uygun koşullarda ders başı yapabilmeleri amacıyla kent genelindeki okullarda başlattığı bakım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla gerçekleştirilen çalışmada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, okulların bahçelerindeki yabani ot ve yaprak birikintilerini temizleyerek ağaçların tehlike yaratabilecek olan uzun dallarını buduyor. Kuşadası Belediyesi geçen hafta da okullarda detaylı hijyen ve dezenfekte çalışması yürütmüştü.