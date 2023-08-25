Kuşadası Belediyesi Okullarda Hijyen Çalışması Başlattı

Kuşadası Belediyesi, 11 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kent genelindeki okullarda hijyen çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sayesinde öğrenciler, temiz ve güvenli bir ortamda ders başı yapabilecek.

Kuşadası Belediyesi, 11 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kent genelindeki okullarda hijyen çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sayesinde öğrenciler, temiz ve güvenli bir ortamda ders başı yapabilecek.

Kuşadası Belediyesi, 11 Eylül'de başlayacak olan 2023-2024 eğitim öğretim dönemi öncesinde hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda ders başı yapabilmeleri amacıyla kent genelindeki okullarda hijyen ve dezenfekte çalışması yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okullarda öğrencilerin toplu olarak kullandıkları yemekhane, sınıf, koridor, konferans salonu ve tuvalet gibi alanlar, insan sağlığına zarar vermeyen özel solüsyonlarla dezenfekte ediliyor. Yıl boyunca düzenli aralıklarla tekrarlanacak olan hijyen çalışmasında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor.

"ÇOCUKLARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Kuşadası'nda eğitim gören öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmeleri için Kuşadası Belediyesi olarak yetki ve imkanlar dahilinde bütün önlemleri alacaklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Öncelikle öğrencilerimize başarılar diliyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Yıl boyunca hijyen çalışmalarımızı tekrarlayacağız" diye konuştu.