Kurucaşile Halk Eğitim Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Kurucaşile Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. Sergide, halk eğitim kurslarından el emeği ürünler sergilendi.

Kurucaşile Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi'nde hazırlanan ürünlerden oluşan serginin açılışına Kaymakam Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurs eğiticileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Evsen, halk eğitim merkezlerinde her yaştan insanın ilgi yetenek ve beklentilerine uygun birçok faaliyetin gerçekleştiğini söyledi.

Halk eğitim kurslarının bilgi ve becerilerin öğrenilip geliştirildiği, istihdam olanağı ve geleneksel el sanatlarının gelişimine katkı sağlayan kurslar olduğunu ifade eden Evsen, kursların kalifiye eleman talebini karşılaşması açısından önemli olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Sergiyi gezen ziyaretçiler, kursiyerlerin yaptığı dekoratif ahşap süsleme, takı tasarım, nakış ve kağıt rölyef gibi el emeği ürünleri inceledi.