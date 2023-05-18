Kursiyer Olarak Başladığı Merkeze Usta Öğretici Oldu

Aksaray'da aşçılık kursuna canı sıkıldığı için giden Muradiye Akçağlayan, 2 yılda usta öğretici oldu. Şimdi ise merkeze gelen kursiyerlere aşçılık öğretiyor. Akçağlayan, evde sıkıldığı için kursa başladığını söyledi.

AKSARAY'da 2 çocuk annesi Muradiye Akçağlayan (42), pandemi döneminde canı sıkıldığı için Halk Eğitim Merkezi'nde gittiği aşçılık kursundan 2 yılda usta öğretici oldu. Şimdilerde merkeze gelen kursiyerlere aşçılık öğreten Akçağlayan, " Evde sıkıldığım için aşçılık kursuna yazıldım. Kursiyer olarak geldiğim merkezde usta öğretici olarak çalışıyorum. Günlük sabah ve öğleden sonra olmak üzere 50 kursiyerim var." dedi.

Muradiye Akçağlayan, pandemi döneminde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan aşçılık kursuna başladı. Kursu başarıyla tamamladıktan sonra da aynı branşta usta öğretici belgesini almak için mücadele eden Akçağlayan geçen süreç sonunda, aynı merkezde usta öğretici olarak göreve başladı.

'EVDE SIKILDIM, KURSA BAŞLADIM'

Evde sıkıldığı için kursa başladığını anlatan Akçağlayan, şunları söyledi:

"Halk Eğitim Merkezi ile pandemi döneminde tanıştım. Evde sıkıldığım için aşçılık kursuna kayıt oldum. 2 yıl boyunca kurslara gelip, giderek ustalık ve usta öğreticilik belgemi aldım. Şimdi ise kursiyer olarak geldiğim merkezde, usta öğretici olarak çalışıyorum. Günlük sabah ve öğleden sonra olmak üzere 50 kursiyerim var. Belgesiz iş bulmak günümüzde çok zor. Kurslarımıza üniversite öğrencilerinin de ikinci bir şansımız olsun diye buraya geliyor.?

40 YASINDAN SONRA MESLEK SAHİBİ OLDUM

40 yaşından sonra meslek sahibi olduğunu belirten Akçağlayan,?Eşim çalışıyor, ama bende kendim çalışarak, kendi ayaklarımın üzerinden duruyorum. Çalışmam, öz güvenimi çok arttırdı. Bir şeyler yapmak ve üretmek beni çok mutlu ediyor. Hayata yeni bir şeyler katmayı çok seviyorum. Evde oturup televizyon programları seyretmek yerine, sürekli araştırırdım. Ön lisans madencilik mezunuyum. Evlendikten sonra çocuklarımı büyütmek için mesleğime ara vermiştim. Çocuklarımız büyüttükten sonra 40 yasından sonra tekrar iş hayatına atılmış oldum." diye konuştu.

Aksaray Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Songül Yılmaz ise,? Aşçılık kursumuzda usta öğretici olarak görev yapan eğiticimiz, 2 yıl önce kursiyer olarak müracaat etti. Pandemi döneminde aktif ve yüz yüze eğitim verdik. Muradiye hanımda evde sıkıldığı için bizim kursumuza gelerek kendisini burada geliştirdi. 756 saati tamamladıktan sonra çıraklığa başvurdu. Daha sonra usta öğretici belgesini alıp bizde çalışmaya başladı. "dedi. (DHA)