Küresel Sürdürülebilirlik Kalkınma Kongresi 2025 İstanbul'da Yapılacak

ULUSLARARASI yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'nın (THE) 'Küresel Sürdürülebilirlik Kalkınma Kongresi 2025', Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre; uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE'nın 'Küresel Sürdürülebilirlik Kalkınma Kongresi 2025', 16-19 Haziran 2025 tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. YÖK ile THE arasında geliştirilen iş birliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak kongreye, 100'ün üzerinde ülkeden 5 bini aşkın uluslararası temsilci katılacak. Kongrede, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen 17 farklı sürdürülebilir kalkınma amacının, yükseköğretim kurumları tarafından nasıl hayata geçirildiği, iyi uygulama örnekleri, tecrübe alışverişi ve muhtemel iş birlikleri ele alınacak. 'Şehirler ve Topluluklar', 'Dijital İnovasyon', 'Eğitim, Cinsiyet ve Eşitsizlikler', 'Enerji ve Sanayi', 'Gıda, Kara, Su ve Okyanuslar' ve 'Sağlık ve İyilik Hali' olmak üzere 6 farklı sürdürülebilir kalkınma amacı üzerinde yoğunlaşılacak. Kongrede dünya üniversiteleri 2025 Etki Sıralaması (Impact Rankings) sonuçları da açıklanacak.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ PAVİLYONU BULUNACAK

Kongrede, YÖK ve Türkiye yükseköğretim kurumları için Türk Üniversiteleri Pavilyonu da bulunacak. Pavilyonda üniversiteler stant açarak, eğitim olanaklarını tanıtacak. Kongrenin açılış konuşmasını Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve THE Küresel İlişkiler Direktörü Phil Baty yapacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, yazılı açıklama ile kongrenin ilk kez Türkiye'de yapılacağını belirterek, "Yükseköğretim tarihimiz açısından çok kıymetli bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Böyle büyük ve önemli bir kongrenin ülkemizde yapılacak olması Türkiye'nin yükseköğretimde geldiği noktayı göstermesi açısından anlamlı" ifadelerini kullandı.