Kur'an Kursu'nda yıl sonu coşkusu

Aziziye İlçe Müftülüğü'ne bağlı Bahçelievler Ömer Nasuhi Bilmen Kur'an Kursu, 11-14 yaş grubu öğrencileri için yıl sonu programı düzenledi.

Gençlerin Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilahi konseriyle renklenen etkinlik büyük beğeni topladı. Programa İl Müftü Yardımcısı Özlem Gülbe, Aziziye İlçe Müftüsü Osman Gülbe ve İl Müftülüğü Vaizi Cansefa Balcı katılarak öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak oldular. Protokol üyeleri, eğitimlerini tamamlayan gençleri tebrik ederek başarı belgelerini takdim etti.

Program, geleceğin teminatı olan gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yapılarak dualarla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı