Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyanlar altınla ödüllendirildi

AYDIN - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ve Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Erkek Öğrenciler Türkiye Finalleri'nin kazananları belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kur'an Kursları öğrencileri arasında, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Erkek Öğrenciler Yarışması'nın Türkiye Finali Aydın'da yapıldı. Hafızlık eğitimi veren Kur'an Kurslarında eğitim gören ve kendi bölgesinde birincilik elde eden 7 erkek öğrenci, Aydın İl Müftülüğü Konferans Salonu'ndaki finalde en güzel sesleriyle yarıştı. Final yarışmasında birinciliği İstanbul Bahçelievler Mevlana Kuran Kursu öğrencisi Ahmet Bahadır kazandı. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar çeyrek altınla ödüllendirilirken, birinciye 2 tam, ikinciye tam, üçüncüye ise yarım altın hediye edildi.

"Güvenle arkalarında namaz kılacağımız görevliler olacaklar"

Aydın olarak Türkiye Finalleri'ne ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş; "Bugün Aydın'da gerçekten tarihi bir gün yaşıyoruz. Türkiye'nin değişik yerlerinde Kur'an kurslarında okuyan öğrencilerimiz arası Türkiye finali erkek öğrenciler yüzüne okuma yarışması Aydın ilimizde yapılmakta. Öğrencilerimizi büyük bir şevkle dinledik. 7 bölgeden öğrencilerimiz katıldı yarışmaya. Yarışma neticesinde jüri üyesi hocalarımız inşallah öğrencilerimizin okuyuşuna göre sonuçlarını açıklayacaklar. Bizim de Aydın olarak öğrencilerimize Aydın'ı unutmayacaklar hem yöresel hem de maddi katkılarımız olacak. Bunun amacı tabii ki Kur'an kurslarında okuyan öğrencilerimizin teşvik etmek. Öğrencilerimizin daha güzel okumak için ellerinden gelen gayretleri sarf etmeleri için önem veriyoruz bu yarışmalara. Dolayısıyla yarışmaya katılan dereceye giren, giremeyen bütün öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Velilerimizi, eğitmenlerimizi tebrik ediyoruz. Bu çocuklarımızın bu şekilde yetişmeleri hem camilerimizin, Kur'an kurslarımızın geleceği açısından çok önemli. Kaliteli bir şekilde inşallah kendilerini yetiştirecekler ve hafız olacaklar. Camilerimizde Kur'an kurslarımızda güvenle arkasında namaz kılacağımız görevliler olarak inşallah önümüzdeki yıllarda da karşımıza çıkacaklar diye düşünüyoruz" dedi.

Gerçekleştirilen Türkiye Finali'nde komisyonun başkanlığını Başkanlık Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafız Osman Şahin yaparken, komisyon üyeleri de İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Naci Demirci ile Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden İbrahim Çavdar isimlerinden oluştu.

Düzenlenen final yarışmasına Aydın İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın yanı sıra ilçe müftüleri, din görevlileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.