KUMSMALL AVM Kitap ve Kırtasiye Şenliği Başlıyor

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSMALL AVM'nin Kitap ve Kırtasiye Şenliği başlıyor. 11 Ağustos-8 Ekim arasında yapılacak şenlik süresince en uygun fiyatlarla okul alışverişini yapmak mümkün olacak. Şenlik süresince tanınmış yazarlar da okuyucularıyla KUMSMALL AVM'de buluşacak.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSMALL AVM'nin Kitap ve Kırtasiye Şenliği başlıyor. 11 Ağustos-8 Ekim arasında yapılacak şenlik süresince en uygun fiyatlarla okul alışverişini yapmak mümkün olacak. Şenlik süresince tanınmış yazarlar da okuyucularıyla KUMSMALL AVM'de buluşacak.

Yaz tatilinin son ayına girildi. Eylül ayının ikinci haftasında açılacak okullar öncesi KUMSMALL AVM tarafından Kitap ve Kırtasiye Şenliği düzenlendi. Şenlik 11 Ağustos'ta başlayacak ve 8 Ekim'e kadar devam edecek. Kitap ve Kırtasiye Şenliği süresince okul ihtiyaçlarının tamamı uygun fiyatlarla ziyaretçilere sunulacak.

KUMSMALL AVM'nin Kitap ve Kırtasiye Şenliği sadece alışveriş değil, şenlik süresince hafta sonları çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca Eylül ayında tanınmış yazarların katılacağı söyleşi ve imza günleri de gerçekleştirilecek ve bu yazarlar okurlarıyla buluşma fırsatı bulacak. - KAYSERİ