KUMSMALL AVM'de Pırıl ve Arkadaşları Gösterisi

KUMSMALL AVM, çocuklar için her hafta farklı etkinlikler düzenliyor. Bu hafta ise sevilen çizgi film kahramanları Pırıl ve arkadaşları Kayseri'ye geliyor. Pırıl ve arkadaşlarının eğlenceli gösterisi 12-13 Ağustos tarihlerinde KUMSMALL AVM'de ücretsiz olarak izlenebilecek.

Yaz tatilindeki çocuklar için her hafta farklı etkinlikler gerçekleştiren KUMSMALL AVM, Kral Şakir'den sonra sevilen çizgi film kahramanları Pırıl ve arkadaşlarını da Kayseri'ye getiriyor. Pırıl ve arkadaşlarının eğlenceli gösterisi 12-13 Ağustos tarihlerinde KUMSMALL AVM'de ücretsiz olarak izlenebilecek.

Sadece ülkemizin değil Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSMALL AVM'den çocuklara bir hediye daha. TRT Çocuk'un sevilen çizgi film kahramanları Pırıl ve arkadaşları eğlenceli gösterileriyle 12-13 Ağustos tarihlerinde KUMSMALL AVM'de olacak. Her iki günde de üç seans halinde gerçekleştirilecek olan gösteriler, saat 14.00, 16.00 ve 18.00'de başlayacak ve ücretsiz olarak izlenebilecek. - KAYSERİ