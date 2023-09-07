KumsMall AVM'de Akıllı Tavşan Momo Etkinliği

KumsMall AVM, çocuklara yönelik etkinliklerine Akıllı Tavşan Momo ile devam ediyor. Momo ve arkadaşları 9-10 Eylül tarihlerinde üç seans halinde eğlenceli gösterilerini çocuklara sunacak.

Mobilya, moda, lezzet ve eğlence isteyenlerin adresi KumsMall AVM, çocuklara yönelik etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Sevilen çizgi film kahramanlarından Akıllı Tavşan, 9-10 Eylül tarihlerinde KumsMall AVM'de olacak.

Bu yaz, TRT Çocuk'un hemen hemen tüm çizgi film kahramanlarını çocuklarla buluşturan KumsMall AVM, bu hafta yeni bir kahramanı Kayseri'ye getiriyor. Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KumsMall, çocuklara yönelik etkinliklerine Akıllı Tavşan Momo ile devam edecek.

9-10 Eylül tarihlerinde KumsMall AVM'de olacak olan Momo ve arkadaşları eğlenceli gösterilerini üç seans halinde çocuklara sunacak. Gösteriler saat 14.00, 16.00 ve 18.00 'de başlayacak. Çocuklar ve aileleri gösterileri ücretsiz olarak izleyebilecek. - KAYSERİ