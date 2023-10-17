Kumluca Belediyesi Organik Gübre Tesisi ve Mama Fabrikası Ziyareti

Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi Çevre ve İklim Kulübü öğrencileri ve öğretmenleri, Kumluca Belediyesi Organik Gübre Tesisi ve Kumluca Belediyesi Mama Fabrikası'nı ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler, üretim aşamaları ve üretim işlemleri hakkında bilgi aldı.

Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi Çevre ve İklim Kulübü öğrencileri ve öğretmenleri Hatice Kök, Ramazan Gökkaya ile birlikte Kumluca Belediyesi Organik Gübre Tesisi'ni ve Kumluca Belediyesi Mama Fabrikası'nı ziyaret ettiler. Ziyarette öğrenciler, Organik Gübre Tesisi'ndeki üretim aşamaları ve KumPati mamalarının üretim işlemleri hakkında bilgi aldılar.

Öğrenciler, gerçekleştirdikleri ziyaretler sonrasında düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Ayşe Şerkara: "Organik Gübre Tesisine sera atıklarının dönüştürülmesini görmeye geldik. Sera atıklarının yakılarak dünyaya ve çevreye zararlı bir şekilde salınmasından daha çok burada dönüştürülüp üreticilere verilmesi çok daha faydalı bir iş olmuş. Çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

-Ender Tepe: "Organik Gübre Tesisine Belediyemizin düzenlediği geziyle geldik. Burada çiftçilerimizin atık pasaflarıyla gübre yapılması çok güzel bir şey hem zararlı gazların oluşumu engelleniyor hem de çiftçimize ücretsiz olarak gübre sağlanıyor. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz."

-Metehan Ayaz: "Bugün Kumluca Belediye Başkanımızın davetiyle Mama Fabrikası'nı ziyarete geldik. Başkanımızın yaptığı bu çalışmalar çok gurur verici oldu. Hem atık yiyecekler değerleniyor hem de kedi ve köpeklerimiz aç kalmıyor. Hem hayvanlarımızın aç kalmaması hem de doğamız için geri dönüşüm konusunda çok faydalı bir çalışma olmuş. Belediye Başkanımız Mustafa Köleoğlu'na çok teşekkür ediyorum."

-Emine Kahraman: "Bugün Kumluca Mama Fabrikasına Belediyemizin daveti sonucu geldik. İnsanlık için de hayvanlarımız için de çok önemli bir çalışma olmuş. Mama Fabrikasını ziyaret ettiğimiz için oldukça mutlu olduk. Kumluca Belediye Başkanımıza ve projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."