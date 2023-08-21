Kültür Koleji Eğitim ve Geliştirme Merkezi'nde Yeni Eğitim Dönemi Başladı

Kültür Koleji Eğitim ve Geliştirme Merkezi'nde (KÜGEM) 2023-2024 eğitim süreci başladı. Yönetici ve öğretmenlerin katıldığı açılış törenine 400'e yakın öğretmen katıldı. Yeni dönemde eğitimler 3 hafta boyunca sürecek.

Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji öğretmenlerinin ve yöneticilerinin değişen çevre koşullarına uyum göstermelerini sağlamak ve kişisel yetkinliklerini artırmak amacıyla kurulan KÜGEM'de yeni eğitim dönemi başladı. Açılış programında konuşan Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ful Akıngüç, "64 yıl boyunca dört kuşağa yakın nesilleri yetiştiren, 'insan'a, 'insan yaşamı'na kuşaklar boyunca dokunan bir okul olmanın en önemli sırrı, değişime-dönüşüme adapte olabilmektir" dedi.

"İNSANI ANLAMADAN EĞİTİM İŞİ YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL"

İnsanı anlamadan eğitim işini yapmanın mümkün olmadığını ifade eden Akıngüç, "Bugün okullarımızda Z ve alfa kuşağı öğrenciler ile X,Y ve Boomer kuşağı eğitimciler var. Çağı ve çağ ile şekillenen 'insan profili'ni mutlaka ve mutlaka tanımaya, anlamaya çalışmak gerekir. Bu misyonu taşırken, yıllara dayanan bir eğitim deneyiminin çıktısı olan 'Kültür Anayasası'nı temel aldık. Bu anayasada, kuşaklar ne kadar değişirse değişsin, asla ödün vermediğimiz, vermeyeceğimiz maddeler mevcut. Dünyanın yaşanabilir bir yer olması, kuşakların sağlıklı bir şekilde var olmaları, bu değişmez maddelerin içselleştirilmesine bağlı" diye konuştu.

"KÜRESEL VATANDAŞLIK KONULARINDA DA EĞİTİMLER VERİLECEK"

KÜGEM açılış programında konuşan İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu ise "Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji okullarımızdaki yönetsel ve operasyonel süreçlerin geliştirilmesine katkı sağlayacak hizmet-içi eğitimlerin yanı sıra, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve küresel vatandaşlık konularında da eğitimler verilecek" ifadelerini kullandı.

Açılış programının onur konuğu İstanbul Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çepni de tüm öğretmenlere yeni ders yılı için başarılar diledi.

Konuşmaların ardından, Kültür Kolejlerine yeni katılan öğretmenlere rozetleri takıldı. Eğitimci, yazar ve Kültür Koleji mezunu Sadık Gültekin'in 'Kültür'de Öğretmen Olmak' başlıklı konferansının ardından öğretmenler için düzenlenen etkinlikler başladı.