KTÜ'ye 11 öğretim elemanı alınacak
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), 11 öğretim elemanı alımı yapacak. Mühendislik, Fen, Mimarlık, Of Teknoloji, Sağlık Bilimleri ve Sürmene Deniz Fakülteleri ile Maçka Meslek Yüksekokulu'na araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımları yapılacak. Başvurular 29 Kasım'a kadar online olarak yapılabilir.
Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 11 öğretim elemanı alınacak.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesine 4, Fen Fakültesine 2, Mimarlık, Of Teknoloji, Sağlık Bilimleri ve Sürmene Deniz Fakültelerine ise 1'er araştırma görevlisi atanacak.
Maçka Meslek Yüksekokulu'na da 1 öğretim görevlisi alınacak.
Kadrolara başvurular, 29 Kasım'a kadar "bys.ktu.edu.tr" ve "online.ktu.edu.tr" internet adreslerinden yapılabilecek.
Kaynak: AA / Eğitim