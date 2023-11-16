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KTÜ'ye 11 öğretim elemanı alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), 11 öğretim elemanı alımı yapacak. Mühendislik, Fen, Mimarlık, Of Teknoloji, Sağlık Bilimleri ve Sürmene Deniz Fakülteleri ile Maçka Meslek Yüksekokulu'na araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımları yapılacak. Başvurular 29 Kasım'a kadar online olarak yapılabilir.