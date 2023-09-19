KTÜ, TÜBİTAK Proje Destekleriyle 7. Sıraya Yükseldi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) aldığı proje desteği ile üniversiteler arasında 7'nci sırada olduğunu açıkladı. KTÜ'nün 2023 yılı 1. Dönemi için yapılan başvurulardan 5 proje destek almış ve desteklenme oranı yüzde 27,02 olarak gerçekleşmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) aldığı proje desteği ile üniversiteler arasında 7'nci sırada olduğu bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında 2023 yılı 1. Döneminde sunulan ve bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkan sağlanan 131 proje önerisinin değerlendirmeye alındığı belirtildi.

Proje önerilerinden 102'sinin desteklendiği ve programın bu dönem için desteklenme oranının yüzde 24,3'e yükseldiği aktarıldı.

Programa, 2023 Yılı 1. Döneminde KTÜ'nün 37 proje başvurusunda bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 proje destek alarak üniversiteler arasında 15'inci sırada yer almıştı. Bir sonraki dönemi beklemeden başvuru imkanı tanınan 7 proje önerisinden 5'i de desteklenmeye hak kazandı. Böylelikle KTÜ, 2023 Yılı 1. Dönem TÜBİTAK 1001 programında toplamda 10 proje desteği ile projeleri desteklenen 87 üniversite arasında 7'nci sıraya yükseldi. KTÜ'nün bu dönemdeki 1001 programı destek oranı yüzde 27,02 ile programın bu dönemki destek oranının üzerinde gerçekleşti."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, akademisyenlere, üniversitedeki proje kültürüne yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Çuvalcı, akademisyenlerin ulusal ve uluslararası düzeydeki etkinliklerde gösterdiği üstün başarılarla üniversiteyi gururla temsil ettiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"KTÜ'nün bilimsel potansiyelini 87 üniversite arasından 7'nci sıraya yükselterek gösterdiniz. Projeler gerek sizin bireysel kariyeriniz açısından, gerekse de üniversitemizin bilinirliği ve sıralama indekslerindeki performansı açısından oldukça önemli. Bu çerçevede yapmış olduğunuz tüm çalışmalar bizleri mutlu etmekte ve güzel sonuçlanan faaliyetler üniversitemizin marka değerini artırmaktadır. Yaptığınız çalışmalar için her birinizi tebrik ediyor, yapacak olduğunuz çalışmalar için ise başarı dileklerimi iletiyorum."

Açıklamada, Maden Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Kerim Aydıner, İnşaat Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Muhammet Vefa Akpınar, Kimya Bölümünden Doç. Dr. Ceyda İçsel Yılmaz, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Kürşat İçin ile Makine ve Metal Teknolojileri Bölümünden Öğr. Gör. Dr. Dursun Meriç'in projelerinin desteklenmeye hak kazandığı aktarıldı.