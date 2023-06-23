KTÜ'den Başarılı Öğrencilere Plaket Töreni

Karadeniz Teknik Üniversitesi, derece ile mezun olan öğrencilere plaket takdim töreni düzenledi. Törene üniversite yöneticileri, öğretim görevlileri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) derece ile mezun olan öğrencilere plaket takdim töreni düzenlendi.

KTÜ Prof. Dr. Osmsan Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 eğitim öğretim akademik başarı töreninde bir konuşma yapan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 68 yıllık köklü bir geçmişi bulunan KTÜ'nün, Türkiye'nin 4'ncü üniversitesi olduğunu söyledi.

Ülkenin kalkınması ve gelişmesi için bilim ile teknolojide güzel işler yapıldığını aktaran Çuvalcı, bunun en güzel örneğinin de TOGG otomobili olduğunu söyledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Çuvalcı, Türkiye'nin büyük yürüyüşünün mezun gençlerle devam edeceğine işaret ederek, bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Üniversite birincisi olan Tıp Fakültesi öğrencisi Nisanur Kanburoğlu da bugünleri görmesinde ve başarısının en önemli mimarı olan hocaları ve ailesine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından akademik başarı ve ilk üç derece ile mezun olan öğrencilere, başarı belgeleri ve plaketleri takdim edildi.

Törene, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, fakülte dekanları, öğretim görevlileri ve öğrencilerin aileleri katıldı.