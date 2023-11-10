KTÜ'de Atatürk'ün vefatının 85. yılı anıldı

KARADENİZ Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85'inci yıl dönümünde anıldı.

Osman Turan Kongre Merkezi'nde düzenlenen anma programına akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, Atatürk'ün hayatını anlatan kısa film gösterimi ile devam etti. Film gösteriminin ardından etkinlikte KTÜ Güzel Sanatlar öğretim görevlileri Murat Burçin Derçin, Eylem Derçin ve Trabzon Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Koray İlgar tarafından katılımcılara Atatürk'ün sevdiği şarkılarla müzik dinletisi sunuldu.

'CUMHURİYETİMİZ 100 YILDIR DİMDİK AYAKTADIR'

Programda konuşan KTÜ Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hikmet Öksüz, 'Cumhuriyetimiz 100 yıldır dimdik ayaktadır; hiç geriye dönüş olmamıştır, olmayacaktır da. Bunun temel sebebi Cumhuriyetin İstiklal Harbi ruhuna dayanmış olma sebebidir. İnşasında Türk Milleti'nin bütün fertlerinin bulunuyor olması; kadını ile erkeği ile yaşlısı ile genci ile elinde ne varsa onunla büyük bir mücadeleye girmiş büyük bir ruh inşa edilmiş ve bunun üzerine modern çağın en geçerli olan rejimi Cumhuriyet olmuştur. Türkiye Cumhuriyetinin inşa edildiği süreçte 100 yıl önce dünyanın pek çok yerinde adı cumhuriyet olan siyasal sistemler kuruluyordu. Ama bazıları totaliter, bazıları otoriterliğe gidiyordu. Ama 1923'te Büyük Ulu Önder Atatürk'ün ortaya çıkartmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti hedefini demokratik cumhuriyete yöneltti ve bu süreç içerisinde bunu da başardı. Her ne kadar 100 yıllık bir dönemde demokrasimizde bazı aksamalar olsa da temel hedeflerden sapılmadı. Demokratik bir cumhuriyeti yaşatma arzusu bu toplumda hiç eksik olmadı' dedi. (DHA)