KSÜ Afşin MYO, depreme rağmen yüzde 100 doluluk oranına ulaştı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Afşin Meslek Yüksekokulu (MYO), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenmesine rağmen yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yeni akademik yıl öncesi özel ek kontenjanlarla okula 366 öğrenci yerleşti.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Afşin Meslek Yüksekokulu (MYO), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenmesine rağmen yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Yeni akademik yıl öncesi özel ek kontenjanlarla okula 366 öğrenci yerleşti.
11 ili etkileyen 6 Şubat'taki depremlerden etkilen Afşin'de yeni akademik yıl için üniversitedeki hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı.
Afşin MYO Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Nurettin Koca, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden olumsuz etkilendiklerini söyledi.
Yüzde 100 oranında doluluğa ulaşan üniversitelerinin bu yıl depreme rağmen tercih edilmesinin kendilerini memnun ettiğini belirten Koca, "Yeni eğitim dönemimiz İnşallah 2 Ekim itibariyle başlayacak. ÖSYM tarafından sınav yapıldı ve bölümlerimize yerleştirmeler yapıldı. Beklentilerimizin üzerinde tüm bölümlerimiz doldu. Bu dönem yüzde 100'ün üzerinde bir doluluk oranı var. Afşin Meslek Yüksekokulu'nda bulunan 6 bölümümüze toplamda 366 öğrenci yerleşti." diye konuştu.