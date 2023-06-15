KSBÜ Germiyan Kampüsü örnek bir yerleşkeye dönüştürülecek

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Germiyan Kampüsü'nü örnek bir yerleşkeye dönüştüreceklerini açıkladı. Üniversitenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi veren Tekin, yeni kampüs alanında öğrencilerin konforlu alanlar oluşturulacağını ve sosyal donatıların tamamlanacağını belirtti.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, kendilerine tahsis edilen Germiyan Kampüsü'nü örnek bir yerleşkeye dönüştüreceklerini bildirdi.

Tekin, Rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, KSBÜ'nün 5 yıl önce kurulduğunu hatırlattı.

Üniversitenin çalışmaları ile projeleri hakkında bilgiler veren Tekin, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz sağlık alanında kurulan 3 tematik üniversiteden biri. Bugün üniversitemizde ön lisansta 14, lisansta 12, doktora ve yüksek lisansta 13 olmak üzere toplamda 39 aktif bölümümüzle hizmet vermekteyiz. 2018 yılında 236 akademisyenle eğitim hayatına başlayan üniversitemizde bugün itibarıyla 648 akademisyenle eğitim hizmetine devam etmekteyiz. Üniversitemiz akademik başarı olarak da iyi bir seviyeye gelmiş durumda."

KSBÜ'nün nitelikli personelinin yanı sıra teknik anlamda da oldukça iyi durumda olduğunu ve altyapının daha da güçleneceğini ifade eden Tekin, üniversitede ciddi bilimsel araştırmaların yapıldığını dile getirdi.

Üniversitenin yeni kampüs alanında yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Tekin, "Şehrimizin doğu yönünde bulunan ve Germiyan Kampüsü olarak bilinen alanda yapılanmaya başladık. Yapacağımız yeni yapılanmada öncelikle öğrencilerin iyi bir eğitim almaları için konforlu alanlar oluşturulacak. Sonrasında ise sosyal donatılarımızı tamamlayacağız. Orası gerçekten mimarisi, doğası ve sosyal donatıları ile Türkiye'de örnek bir kampüs olacak." dedi.