KPSS'ye girecek adaylar kapıların kapanmasına dakikalar kala koşarak sınav binasına girdi

ANTALYA'da Kamu Personel Seçme Sınavı'na ( Kpss ) girecek adaylar, kapıların kapanmasına dakikalar kala koşarak sınav binasına giriş yaptı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) bugün yaptığı KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, saat 10.15'te başladı. Akdeniz Üniversitesi'nde de adaylar ile yakınları yoğunluk oluşturdu. Kalabalık nedeniyle araç girişlerinde sınav öncesi uzun kuyruklar meydana geldi. AÜ Eğitim Fakültesi'nde adaylar, kimlik kontrollerinin ardından tek tek sınıflara alındı. Kapıların kapanmasına dakikalar kala adaylar koşarak sınav binasına giriş yaptı. Sınavın yapıldığı binaya saat 10.00'dan sonra gelen adaylar alınmadı. Sınavın başlamasının ardından adaylar içeride ter dökerken, dışarıda bekleyen aileler ise gölgelik alanlarda dua okuyarak, yakınlarını bekledi. (DHA)