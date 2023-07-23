KPSS'ye Gelen Adaylar Okul Yanlışlığı ve Eksik Belgeler Nedeniyle Sınava Giremedi

AVCILAR'DA KPSS'ye girmek için geldiği okulun yanlış olduğunu son dakikalarda farkeden iki aday ile giriş belgesi olmayan bir aday sınava giremedi. Sınava bir dakika kala başka bir okula gelen iki aday da sınava alınmadı. Kimliğini düşüren bir aday ise görevliler tarafından bulunarak sınava girebildi.

AVCILAR'DA KPSS'ye girmek için geldiği okulun yanlış olduğunu son dakikalarda farkeden iki aday ile giriş belgesi olmayan bir aday sınava giremedi.

ÖSYM tarafından bugün gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı Sınavı (KPSS), 81 ilde ve Lefkoşa'daki 105 sınav merkezinde başladı. Sıkı güvenlik önlemi altında 130 dakika sürecek sınavda adaylar, genel yetenekten 60 ve genel kültürden 60 olmak üzere toplam 120 soru üzerinden değerlendirilecek. Avcılar'daki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'na eşleri ile gelen iki kadın, kulaklarındaki küpeleri çıkarmadan içeri alınmadı. Aynı okula son dakikalarda gelen cep telefonu ekranından sınav giriş belgesini gösteren bir aday, içeri alınmadı. Sınava bir dakika kala Sabancı 50'nci Yıl İnsa Lisesi'ne gelen ve yanlış okulda olduklarını anlayan iki aday da sınava giremedi. Bir aday ise okul bahçesinde kimliğini düşürdü. Görevliler buldukları kimliği incelerken aday gelerek kimliğini alarak sınava girdi. Sınava eşleri ve çocuklarıyla gelen bazı adaylara ise çocukları başarı diledi.