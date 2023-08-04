KPSS ÖABT ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Sınavı Pazar Günü Yapılacak

KAMU Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ), pazar günü yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ( Öabt ) ve Öabt İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ile tamamlanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamaya göre; ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek. ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabilecekler. İlk oturuma saat 10.00'dan, öğleden sonra yapılacak 2'nci oturuma saat 14.30'dan sonra adaylar alınmayacak. Adaylara alanlarına bağlı olarak 75 soru için 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

Pazar günü yapılacak sınavlar ile birlikte KPSS sürecinin tamamlanacağını hatırlatan Ersoy, "Bu yıl 2 milyonun üzerinde aday Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olacak. Her zaman gösterdiğimiz hassasiyeti bu sınavda da göstererek sorunsuz şekilde bu maratonu tamamlamış olacağız. Değerli katkılarından dolayı tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, adaylara da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.