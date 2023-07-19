KPSS Lisans Sınavı Başvuru Sayıları Açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023-KPSS Lisans Sınavı'nın başvuru sayılarını açıkladı. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168 aday başvuru yaptı. KPSS maratonu 23 Temmuz'da başlayacak.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023-Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) Lisans Sınavı'nın başvuru sayılarını açıkladı. Ersoy, "23 Temmuz'da yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168 aday başvuru yaptı" dedi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KPSS maratonu 23 Temmuz'da uygulanacak Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te başlayacak. Alan Bilgisi Sınavları 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ( Öabt ) ise 6 Ağustos'ta yapılacak.

Başkan Ersoy ayrıca, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarına yaklaşık 2 bin engelli adayın başvurduğunu, adayların sınavda karşılaşabileceği tüm engelleri ortadan kaldırdıklarını belirtti. Oturumlara başvuran adayların 18 ile 68 yaşları arasında olduğunu ve başvuruların 22-30 yaş arasında yoğunlaştığını vurgulayan Ersoy, "Bu yaş grubunda 600 binden fazla başvuru bulunuyor" dedi.