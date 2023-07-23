KPSS Lisans Sınavı Başladı

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı. 924 bin 168 adayın başvurduğu sınav Türkiye genelinde 105 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 924 bin 168 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı.

Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 105 sınav merkezinde uygulanan KPSS oturumlarının ilki, Genel Yetenek-Genel Kültür testiyle saat 10.15'te başladı. İlk oturuma 924 bin 168 aday başvuru yaptı.

Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verilecek.

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45'te yapılacak.